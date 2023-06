Le commissariat de quartier Haren rouvre ses portes après un an de travaux: «Ça valait la peine d’attendre!»

Après un an de travaux, le commissariat de quartier Haren a ouvert officiellement ses portes ce samedi. « Ce commissariat a été construit avant la fin de la Première Guerre Mondiale et ce bâtiment pittoresque de plus de 100 ans avait grand besoin d’être relooké. Ça valait la peine d’attendre », déclare le chef de corps Michel Goovaerts.

En attendant, les bureaux des policiers ont été transposés dans des containers installés sur le parking du commissariat. « C’est un monument ce commissariat, rien n’a bougé depuis 100 ans. C’était une vieille maison de maître qui avait son charme mais claquait de tous côtés. Maintenant, elle est beaucoup plus fonctionnelle et répond aux besoins de sécurité (mise ne place d’un sas de sécurité) », se réjouit l’inspecteur Marc Galot. « On n’est pas un commissariat d’intervention mais de proximité. Il y a moins de répression et de judiciaire. Les gens veulent vivre dans le bien-être et avoir de bonne relation avec la police. C’est important de bien accueillir les gens. »