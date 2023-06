Un incendie se déclare non loin du stade où se déroulera la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan (vidéos)

Petite inquiétude ce samedi à Istanbul, où Manchester City et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue des champions. À quelques heures à peine du coup d’envoi de la rencontre, un incendie s’est déclaré non loin du stade Ataturk et un grand nuage de fumée noir s’est propagé au-dessus du stade, comme on peut le voir sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux.