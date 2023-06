Joshua a eu le malheur de bouger la poubelle de son voisin en cherchant quelque chose, et a retrouvé une petite note

Ce dernier n’apprécie pas que Joshua et son compagnon déposent par moments certaines de leurs affaires dans les lieux communs de leur immeuble à appartements. Du coup, il lui est arrivé de cacher les affaires du jeune couple pour les embêter.

La vie en communauté n’est pas facile pour tout le monde. Ce n’est pas Joshua Val Martin, un jeune habitant de Manchester, qui dira le contraire. Depuis leur déménagement en mars dernier, lui et son compagnon doivent faire face aux remarques incessantes d’un de leurs nouveaux voisins.

Ce fut une nouvelle fois le cas le 4 juin dernier. Joshua avait déposé une petite statue de Buddha dans un lieu commun puis ne l’avait plus retrouvée. Il s’était donc mis à sa recherche.

Et en la cherchant, il a eu le malheur de bouger la poubelle du voisin en question. Si Joshua assure qu’il l’a remise à sa place, il a découvert un petit mot sur sa propre poubelle un peu plus tard : « A Monsieur Gay. Si vous touchez à ma poubelle, je vais en finir avec vous. Un ex-mercenaire ou un ancien Marine pourrait vous appeler. Pour discuter ? Non, pour vous détruire », pouvait-on lire dans ce message.