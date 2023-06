Roland-Garros: pas de premier titre en Grand Chelem pour Sander Gillé et Joran Vliegen, battus en finale

Dix-neuf ans après Olivier Rochus et Xavier Malisse, Sander Gillé (ATP 40), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 41), 29 ans, n’ont pas réussi à devenir le second double messieurs belge à remporter le titre aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Samedi soir, le duo limbourgeois, qui jouait sa première finale en Grand Chelem, n’a pu éviter la défaite en finale sur le Court Philippe-Chatrier contre la paire classée N.4, et composée par le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et à l’Américain Austin Krajicek (ATP 5). Celle-ci s’est imposée en deux manches: 6-3 et 6-1 et 1h20 de jeu.

Un seul break a décidé du sort de la manche initiale dans le 8e jeu, Gillé perdant sa mise en jeu (5-3). Le second set a été plus rapide Dodig et Krajicek s’emparant des services de Gillé puis de Vliegen pour s’échapper à 4-1. Les Belges ont manqué deux balles de 4-2 et le duo croato-américain a ensuite filé vers leur premier titre du Grand Chelem ensemble.