Jeu de balle: Isières - Tourpes - Un bonus pour l’un, une «cata» pour l’autre…

Van Impe remplacera Famelart

Par la rédaction

La petite polémique de la fin de semaine d’avoir retardé ce choc de la 11e journée de 15 à 16h par équité sportive avec Mont-Gauthier – Kerksken ainsi que la défaite au Maistriau n’ont heureusement pas électrisé cette lutte indécise jusqu’à 10-10 et la modification du trio de frappe leuzois : Becq - Dupont – Metayer, ce dernier signant deux bijoux de grande classe pour définitivement dégoûter les Nordistes. Thieulain, qui a aussi annoncé la venue de Grégory Van Impe (Kerksken) en 2024 pour remplacer le futur retraité Damien Famelart, termine donc cette première moitié invaincu. Seule équipe dans le cas…

THIEULAIN - MAUBEUGE 13-10

Thieulain : Vandenabeele et Wattier; D. Dupont, Metayer et N. Becq.

Maubeuge : Bracke et De Winter; D. Cassart, Joos et W. Cassart.

Arbitre : M. Brunelle.

Balles outres. – Au rechas : Dupont 7; W. Cassart 6; Metayer, D. Cassart et Wattier 5; Bracke et Joos 2; De Winter 1. Au conte-rechas : D. Cassart 1. Livrées mauvaises : Becq 7; D. Cassart 5; Metayer 4; Bracke, De Winter et Wattier 3; W. Cassart 2; Joos et Vandenabeele 1. Courtes : D. Cassart 1.

GALMAARDEN - OGY 13-12

Galmaarden : Boonaert et Defever; Q. Paduart, Hazard et de Cooman.

Ogy : Gauquier et Van der Stricht; Van Stalle, Flores et M. Goossens.

Arbitre : M. Aubert.

Balles outres. – Au rechas : Goossens et Hazard 7; Paduart et Van Stalle 6; de Cooman 4; Flores 2; Boonaert, Defever et Gauquier 1. Livrées mauvaises : Boonaert, Defever et Flores 4; Paduart et Gauquier 3; Hazard, de Cooman, Van der Stricht et Van Stalle 2; Goossens 1. Courte : Hazard 1.

E. d.B.