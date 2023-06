Harry, plus encombrant que jamais

Pas un jour ne passe sans que le prince Harry ne défraie la chronique. On se croirait revenu au temps où ses sorties adolescentes contestées faisaient la Une des tabloïds britanniques. Et justement de son traitement dans les tabloïds, il est aujourd’hui question. Le 6 juin dernier, pour la première fois en 130 ans, un membre de la famille royale britannique était appelé à la barre. Plaignant dans un procès qui l’oppose au groupe de presse Mirror Group Newspapers, Harry a réinsisté sur « l’intrusion constante, l’incitation à la haine et au harcèlement » dont lui et Meghan ont été victimes en Grande-Bretagne. Mais ce procès a surtout été l’occasion pour le cadet du roi Charles III de dégoupiller une nouvelle grenade à l’encontre de son… frère. Expliquant que le prince William avait lui aussi été victime de la presse et du même groupe de média, Harry a révélé que son frère n’avait pas choisi la voie de la justice pour régler ses différends, mais un accord financier à l’amiable d’une hauteur de 1 million de livres. D’aucuns voient dans cette révélation une tentative de Harry de ternir le blason de son aîné et de son épouse Kate Middleton – dont il souhaiterait des excuses –, adorés de la population britannique.

Reparti en Californie, où il habite avec son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants, le trublion de la Couronne aura laissé quelques traces de son court passage sur le sol britannique, alors que, dans son foyer outre-Atlantique, la vie ne semble pas rose, les rumeurs de divorce allant bon train. Au-delà des histoires familiales, c’est au fonctionnement de son pays qu’il s’est également attaqué, dénonçant un gouvernement britannique « au plus bas ». Une sortie de route, ou en tout cas un Prince qui sort de sa réserve, qui a de quoi agacer en haut lieu. Des « attaques faciles » et « dangereuses », émises par un membre « stupide » de la famille royale, s’est ainsi indigné un journaliste du Daily Mail qui réclame que le roi Charles III bannisse son fils cadet de sa vie.

S’il est quasi certain que les Windsor n’en arriveront pas à de tels extrêmes, une réconciliation semble plus que jamais un très lointain projet. Le 17 juin prochain, se tiendra l’annuel Trooping the Colour, qui célèbre l’anniversaire du monarque britannique. Sans surprise, Harry et Meghan n’y sont pas conviés.