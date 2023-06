C’est la fête des pères ce dimanche: mais quelles en sont les origines?

Petit, un objet identifié comme un cendrier, vulgairement peint avec les doigts (et beaucoup d’amour), faisait l’affaire comme cadeau de fête des pères. Mais plus grand, le choix du présent pour votre papa en ce 2e dimanche de juin se fait parfois plus compliqué. Et pour cause : cette fête a pris de l’ampleur. Mais savez-vous quelles en sont les origines ?

Américaines. C’était il y a longtemps, au temps de la guerre de Sécession qui opposait les états du Nord et du Sud. Une jeune femme, Sonora Smart Dodd, voulut alors saluer le courage de son paternel, vétéran de cette guerre. À l’époque, la fête des mères existait déjà, mais Sonora a perdu la sienne et souhaitait saluer celui qui l’a élevée : son père. C’est à Spokane, dans l’état de Washington, que la fête des Pères, suite au combat de Sonora, sera célébrée pour la 1ere fois en 1910. Il faudra cependant encore attendre près de 50 ans avant que la fête ne soit officielle. Elle sera ensuite célébrée chaque année à travers tous les États-Unis dès 1972. Voilà pour la jolie histoire. L’autre origine remonterait, chez nous, au Moyen Âge où il s’agissait alors une fête religieuse se tenant le 19 mars juste avant l’Annonciation. Le « Père » alors, c’était Joseph, et pas les papas. Plus pragmatique, la légende française veut que les pères soient célébrés grâce à une idée commerciale : un fabricant de briquets à gaz souhaitait relancer ses ventes en période creuse de juin. On est au début des années 50 et lui aussi s’est dit que les pères avaient droit à une journée dédiée… qui ferait ses affaires.