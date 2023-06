Les ennuis de Donald Trump

Tant dans l’affaire des archives de la Maison Blanche que celle à New York de l’achat du silence d’une actrice de films X, les procureurs espèrent que Donald Trump sera jugé avant que les électeurs américains ne se rendent aux urnes en novembre 2024. Rien n’est moins sûr cependant. Et en cas de nouvelle victoire électorale, le tempétueux milliardaire pourrait tenter de se gracier lui-même, ce qui déclencherait une crise constitutionnelle sans précédent. Il n’aurait toutefois que peu d’influence sur les poursuites non-fédérales, et son souci plus immédiat demeure les conséquences de tous ces déboires judiciaires sur sa campagne pour les primaires républicaines.

Les concurrents directs de