La première vague de chaleur arrive

Le précédent record datait, tenez-vous bien, de… 1887 avec 35 jours consécutifs sans averse. Il n’a toujours pas plu à l’IRM. Et c’est le cas depuis le 16 mai... Donc 26 jours. Il y a quelques jours, les prévisionnistes annonçaient l’arrivée de la pluie pour ce vendredi. Il n’en a rien été. Pour ce dimanche ? C’est de moins en moins certain, sauf si un orage de chaleur s’abat sur la capitale. Dans les prévisions de l’IRM à 15 jours, il n’y a rien jusqu’au 22 juin. Mais cela peut changer en fonction des vents, du placement de l’anticyclone, et de divers autres facteurs.

S’il ne pleut pas d’ici le 22, on aura alors atteint… 38 jours sans pluie. Le record serait bel et bien battu. Et ce n’est pas tout. On pourrait aussi avoir une canicule.