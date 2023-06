Congé de paternité/coparentalité: «Quinze semaines en 2030»

Un an plus tard, deux partis, Défi et le PTB, plaidaient pour congé de paternité de 15 semaines lors de la campagne électorale de 2019. En 2020, le gouvernement Vivaldi décidait de doubler le congé, le portant de 10 à 20 jours. En 2022, dans leur manifeste, les Engagés se positionnaient en faveur d’un congé de 15 semaines à terme. En 2023, le PS et Ecolo annoncent également soutenir cette mesure. Le MR est le seul qui n’a pas encore dévoilé ses ambitions.

Il reste donc à concrétiser ces engagements. La Ligue des familles propose d’allonger le congé de paternité de deux semaines par an pour arriver à 15 semaines d’ici 2030. « Des exemples étrangers peuvent nous guider en la matière, comme l’Espagne qui a porté ce congé à 16 semaines entre 2019 et 2021.»

« C’est une demande réaliste et sérieuse de la part de la Ligue des familles », soutient Lola Galer, chargée d’études au sein de la Ligue des familles. « On ne demande pas d’allonger le congé de paternité à 15 semaines demain, mais en 2030, ce qui paraît une perspective tout à fait fait réaliste. Il est clair que cela aura un coût, mais ce coût sera dilué. C’est une mesure ambitieuse, mais tout est question de volonté politique. »

Mais elle y croit fermement:« Parce que c’est un enjeu majeur en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. La société évolue et les hommes ont envie d’être plus présents à la maison avec leurs enfants. Il y a eu tout un travail de la société civile et notamment un gros lobbying de la part de la Ligue des familles pour remettre le sujet au cœur des débats et de l’actualité. Il est nécessaire de montrer à quel point cette mesure est nécessaire.»