Ligue des champions: Manchester City a tremblé pour son triplé

Rodrigo, un des moins bons sur le terrain, est donc devenu le héros de Manchester City, avec son but décisif de la 68e (1-0). La Ligue des champions a enfin souri aux Cheikhs, peu avares en dépense depuis que Guardiola a rejoint City en 2016. Mais ce fut laborieux. Pendant 7 ans, mais surtout samedi soir. Car oui, City a eu chaud, et oui, l’Inter a des regrets. Romelu Lukaku et l’Inter n’en dormiront d’ailleurs pas. Comme l’attaquant belge a-t-il pu manquer cette occasion de pousser la rencontre aux prolongations à la 89e ? De la tête, à 6 mètres d’Ederson, il a envoyé sa reprise sur le gardien brésilien qui a repoussé de la main, du genou, comme il a pu.

Ce ne fut pas aussi facile que les fins « connaisseurs » l’avaient prévu, mais Manchester City la tient sa première Ligue des champions. Pep Guardiola la tient sa première Ligue des champions loin de Lionel Messi et de Barcelone. Ce ne fut pas aussi facile car l’Inter avait une ressource que le Real Madrid n’avait pas à l’Etihad : l’énergie.