Kevin De Bruyne, blessé mais vainqueur de sa première Ligue des champions: «Ces deux derniers mois ont été difficiles pour moi» (vidéos)

Grâce à un but de Rodri (68e), Manchester City a remporté sa première Ligue des champions au détriment de l’Inter Milan, samedi à Istanbul (1-0). Les Cityzens réalisent un triplé historique Championnat-FA Cup-Ligue des champions. La finale a été frustrante à titre personnel pour Kevin De Bruyne sorti prématurément sur blessure (36e) comme en 2021.

« Ces deux mois ont été difficiles », a confié le Diable rouge à l’issue de la rencontre au micro de BT Sport. « J’ai eu beaucoup de problèmes avec mes ischio-jambiers et ils se sont rompus. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour être en forme. C’est dommage car je me sentais vraiment bien dans la première demi-heure. J’étais vraiment bien, mais bon, l’équipe est suffisamment bonne et nous avons gagné. »