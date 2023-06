Actiris accompagne en moyenne 400 ex-détenus par an à Bruxelles: «25% des personnes ayant suivi une formation trouvent un emploi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trouver un emploi est loin d’être une chose aisée. Certaines personnes ont plus de difficultés que d’autres comme les anciens détenus. Actiris dispose d’un programme pour la réinsertion des anciens détenus sur le marché du travail, a fait savoir le ministre Bernard Clerfayt (DéFI) en charge de l’Emploi en réponse à l’interpellation du député Alain Vander Elst (MR) en commission jeudi.

L’office régional a conclu a conclu des conventions pour aider les détenus et condamnés en fin de peine, en détention imitée, sous surveillance électronique, en libération conditionnelle, libérés sous conditions ou en libération provisoire, ainsi que les ex-détenus et les condamnés non détenus, mais ayant un casier judiciaire.