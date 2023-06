De plus en plus d’hommes ont recours à la vasectomie en Belgique

« Une évolution logique », estime l’urologue Piet Hoebeke (UGent). « La planification familiale est devenue une affaire partagée. » La stérilisation est une procédure beaucoup plus complexe pour les femmes. Peut-être que c’est à l’homme de faire un petit effort. »

L’an dernier, 8.898 hommes belges ont opté pour une vasectomie, soit près de 25 par jour. En 2021, il y en avait 7.100 et 5.832 en 2020.

Dans une vasectomie, les deux canaux déférents sont interrompus afin que la fécondation ne puisse plus avoir lieu. Il s’agit d’une opération mineure sous anesthésie locale. La procédure est surtout populaire chez les hommes âgés de 35 à 44 ans. Il est remarquable que de plus en plus de jeunes trentenaires demandent aussi cette opération, avec une augmentation du nombre d’interventions de 50 % en deux ans.