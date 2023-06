Encore une journée très chaude ce dimanche, avec un risque d’averses orageuses l’après-midi: les maxima atteindront jusqu’à 32 degrés

Des nuages convectifs se développeront en cours de journée et quelques averses orageuses pourront éclater l’après-midi de manière isolée sur l’ouest et le sud-ouest du pays. Il fera très chaud avec des maxima de 26 degrés en haute Ardenne et de 29 à localement 32 degrés dans la plupart des régions, même en bord de mer.

Dimanche soir et durant la nuit de dimanche à lundi, le risque d’orage sur l’ouest et le sud-ouest disparaîtra rapidement et les nuages se dissiperont au profit d’un ciel étoilé. Les minima varieront entre 14 et 20 degrés.