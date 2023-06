«Real Madrid, on vient vous chercher»: Pep Guardiola aux anges après la victoire de City en Ligue des champions

« Habituellement, après avoir échoué à remporter la Ligue des champions, l’entraîneur est viré. Combien de clubs détruisent leur projet ainsi… », a déclaré le Catalan, applaudi par des journalistes à son arrivée dans la salle de presse.

« C’est un grand soulagement pour le club d’avoir ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive », a-t-il insisté.

Le technicien passé par les bancs de Barcelone et du Bayern a dit avoir « le sentiment que la victoire en Ligue des champions donne du crédit aux cinq titres gagnés ces six dernières saisons en Premier League », notamment. « Vous devez gagner en Europe pour être considéré comme une vraie bonne équipe et on l’a fait ».

Guardiola a déclaré avoir été « très touché » par un message reçu dans la matinée de la part d’Alex Ferguson, mythique entraîneur de Manchester United, le voisin et rival qui a réalisé le triplé (championnat, coupe nationale, Ligue des champions) en 1999.