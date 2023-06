«Tu vas incroyablement me manquer»: les proches de Lara rendent un dernier hommage à la petite Belge de trois ans, qui se battait contre la leucémie depuis un an

Ce samedi 10 juin, les proches de Lara Demeulemeester, une petite Belge de trois ans qui a perdu son combat contre la leucémie, lui ont rendu un magnifique dernier hommage à Nokere, en Flandre. Elle luttait depuis plus d’un an contre la terrible maladie.

Ce sont aux côtés de centaines d’autres personnes que ses parents, Nele et Pieter, ainsi que son grand frère Lars âgé de six ans et sa grande soeur Liv âgée de quatre ans, ont dit au revoir à Lara. « Maintenant, tu es la plus belle étoile du ciel, mais nous serons pour toujours une famille de cinq », a déclaré sa maman.

L’hommage à Lara a eu lieu dans le domaine du Château Baron Casier à Nokere, indiquent nos confrères du Nieuwsblad. L’endroit regorgeait de ballons et de fleurs roses.

Lara est décédée le 1er juin dernier, dans les bras de ses parents. « Avec le plus beau des sourires, tu as dansé toute ta courte vie sur les chansons de ta grande idole Camille. Tu vas incroyablement me manquer », dit sa maman avec beaucoup d’émotion lors de la cérémonie.

La Flandre avait fait connaissance de la petite Lara l’année dernière à l’occasion du Tour des Flandres 2022. De nombreux proches de la fillette s’étaient mobilisés pour que leurs messages de soutien soient visibles grâce aux caméras de télévision. Lors des adieux à la petite fille, un millier de ballons roses ont été lâchés dans les airs. « Peut-être qu’ils avaient besoin de toi là-bas au paradis pour envelopper tout le monde avec ton sourire espiègle et tes yeux pétillants », a ajouté Nele, sa maman.