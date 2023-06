Voici qui pourrait remplacer Henry Cavill dans le rôle de «Superman»

À désormais 40 ans, le comédien a été remercié par DC Comics, qui souhaite rajeunir l’image du super-héros. Dans « Superman : Legacy » dont le tournage est prévu pour 2024, c’est donc un nouvel acteur, plus jeune qui endossera le rôle.

Mais qui remplacera Henry Cavill pour interpréter l’invisible Superman ? La question se pose à Hollywood depuis que l’acteur britannique a annoncé ne plus reprendre son rôle de super-héros. Depuis « Man of Steel » en 2013, l’acteur avait joué à cinq reprises Clark Kent.

Mais qui pour remplacer Henry Cavill ? Après un premier tour de casting, il semblerait que trois acteurs sortent du lot et fassent figure de favoris pour James Gunn, le réalisateur, et les studios DC.

On pourrait ainsi découvrir un ex-acteur de Marvel, Nicholas Hoult, 33 ans et ex-X-Men. L’acteur s’était fait connaître avec la série « Skins » avant de débarquer à Hollywood et de conquérir le cœur de nombreux fans.