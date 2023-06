Kevin ne s’attendait pas à ça en organisant la toute dernière promenade de son chien gravement malade: «Il y avait des groupes de personnes qui l’attendaient à chaque coin de rue»

C’est un moment très touchant qui a été capturé en Pennsylvanie, aux États-Unis. Mellow, le chien de Kevin Curry, était très malade et a eu droit à une dernière promenade très émouvante avant de mourir.

Le chien de Kevin a récemment reçu un diagnostic de cancer des ganglions lymphatiques. Malheureusement, il s’agit d’une maladie très grave et les vétérinaires ont déjà affirmé que Mellow ne vivrait plus longtemps. Quand il a appris la triste nouvelle, son maître a eu une idée originale. Offrir à Mellow une dernière promenade d’honneur !

Depuis qu’il a déménagé à Dupont il y a quatre ans, Kevin promenait son chien dans le quartier deux fois par jour. Lors de ses différentes promenades, Mellow s’est fait de nombreux amis. Kevin a donc décidé d’inviter tous les amis de Mellow pour sa dernière promenade, afin qu’ils puissent dire adieu à l’animal.

Dans un courrier déposé dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier, Kevin a écrit au nom de Mellow : « Je me promènerai dans le quartier le samedi 3 juin entre 19h et 20h et j’aimerais vous dire au revoir, si vous le pouvez ». Une lettre qui a particulièrement ému tous ceux qui avaient de l’affection pour Mellow, puisqu’ils ont répondu présents.

En envoyant cette invitation, Kevin ne se doutait pas qu’une centaine de personnes se tiendrait devant chez lui pour dire au revoir à Mellow. L’histoire du chien de Kevin est rapidement devenue virale, quand de nombreuses photos du moment d’émotion ont été partagées sur les réseaux sociaux, et même sur les chaînes télévisées locales. « Il y avait des groupes de personnes qui l’attendaient à chaque coin de rue sur la route », raconte une voisine, très touchée.

« Mellow est vraiment un chien parfait, je suis content d’avoir pu lui offrir ce moment spécial », confie Kevin, la gorge nouée. « Il ne m’a pas donné une seule mauvaise journée au cours de ces sept années avec moi. Et j’espère qu’il pourra dire que chaque jour depuis son adoption a été meilleur que la veille, jusqu’au tout dernier », conclut l’Américain.