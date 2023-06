«Gladiator 2»: une violente explosion blesse six personnes sur le tournage, «tout le monde est bouleversé»

L’explosion est survenue le 7 juin dernier. Six personnes ont été blessées lors du tournage d’une cascade.

Alors que le tournage de la suite de « Gladiator » est en cours, un malheureux accident s’est produit, blessant six membres de l’équipe de Ridley Scott. Selon Variety et The Sun, une explosion aurait eu lieu alors qu’une cascade était tournée.

« Lors du tournage d’une séquence de cascade planifiée sur le plateau de la suite de « Gladiator », un accident s’est produit au cours duquel plusieurs membres de l’équipe ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger », précise le porte-porte du studio Paramount Pictures.