L’Assemblée citoyenne pour le climat livre 60 recommandations pour une Bruxelles plus durable: «Nos attentes sont fortes, mais réalistes»

L’Assemblée citoyenne pour le climat estime qu'il faut privilégier un mode de vie plus sobre et plus raisonné. Cela implique de revoir ses habitudes de consommation, de lutter contre l'individualisme et de changer les mentalités en mettant davantage l'accent sur le vivre ensemble et le plaisir de vivre en ville.

Rénover dans un esprit de justice sociale

L’Assemblée plaide pour la rénovation d’habitations dans un esprit de justice sociale. Elle propose donc d’adapter le système de primes à la rénovation de manière plus fine et plus juste et souhaite renforcer l’accompagnement proposé pour effectuer ces rénovations.

Elle insiste aussi sur l’importance d’inciter le secteur de la construction à atteindre les objectifs environnementaux d'ici 2050, avec un encadrement des chantiers d'auto-rénovation ainsi que des conseils gratuits d'architectes pro bono (volontaires), rémunérés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Plus verte et plus bleue

Bruxelles est une région assez verdoyante mais l'accès aux espaces verts n'y est pas uniformément réparti. Certaines zones, comme le Pentagone, souffrent particulièrement du phénomène d'îlots de chaleur. Des espaces verts supplémentaires sont nécessaires pour combattre les conséquences du changement climatique.

L'Assemblée plaide pour la verdurisation, avant la construction d'immeubles neufs. L'ambition est d’améliorer l’accès de chacun à la nature, de mieux répartir la présence de celle-ci, d’éviter la « bétonisation » et de préserver la biodiversité. Une idée concrète : augmenter considérablement la canopée urbaine. Cela permettra de créer une végétation plus dense et plus étendue. Cela créera plus d'ombre et de fraîcheur en été, réduira les îlots de chaleur, améliorera la qualité de l'air tout en favorisant la biodiversité.

« Nous espérons que toutes nos recommandations seront prises en compte le plus tôt possible, car le temps manque. Nos attentes sont fortes, mais réalistes. C'est un projet énorme, impliquant de nombreux travaux et rénovations à entreprendre. Nous constatons également un besoin flagrant de logements. Il faut par ailleurs souligner que la transition climatique ne peut avoir lieu sans justice sociale et que des mesures visant à favoriser celle-ci sont nécessaires à Bruxelles », explique Ricardo Fontanillas qui a participé à l’Assemblée citoyenne.

En septembre prochain, le Gouvernement bruxellois sera tenu de présenter à l’Assemblée les mesures qu’il mettra en œuvre ou pas. Et en avril 2024, il soumettra une feuille de route complète.