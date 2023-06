La gastronomie bruxelloise à l’honneur du festival «Bruxelles se fête à Mougins»: «L’Horeca est un secteur synonyme de convivialité, d’emploi et d’un véritable savoir-faire!»

« Bruxelles, c’est la Grand’Place, l’Atomium, le Manneken Pis, son architecture mais c’est aussi ses nombreux cafés et restaurants ainsi que sa gastronomie typique. Après avoir été affecté par la menace terroriste, l’Horeca bruxellois a été lourdement impacté par la pandémie et les mesures sanitaires puis, plus récemment, par la crise énergétique. Or, on le sait, ce secteur est à la fois synonyme de convivialité, d’emplois et, surtout, d’un véritable savoir-faire. Voilà il était important à mes yeux de soutenir les artisans bruxellois qui participent, en partenariat avec Visit Brussels, à plusieurs festivals culinaires afin de promouvoir et aussi soutenir notre gastronomie au-delà de nos frontières ! », déclare Valérie Glatigny.