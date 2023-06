Les Diables rouges entament lundi leur préparation pour affronter l’Autriche et l’Estonie

Les Diables rouges entament lundi à Tubize leur préparation pour leurs deux derniers matchs de la saison, samedi contre l’Autriche dans un stade Roi Baudouin sold out et trois jours plus tard en Estonie, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui ont joué samedi la finale de la Ligue des Champions à Istanbul, et Michy Batshuayi (Fenerbahçe), impliqué en finale de la Coupe de Turquie dimanche, rejoindront le groupe plus tard. Sorti blessé à l’ischio-jambier après 36 minutes samedi, De Bruyne devrait toutefois très certainement déclarer forfait, lui-même estimant quasiment nulle ses chances de pouvoir jouer en équipe nationale.