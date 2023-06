Johnny Depp au Hellfest, la grand-messe du metal : deux autres stars hollywoodiennes seront sur place... Ce jeudi débutera la 16e édition du Hellfest, à Clisson (Loire-Atlantique). Le Hellfest, c’est la grand-messe du metal, qui regroupe les meilleurs groupes du genre. Avec cette année au programme, un invité de marque : un certain Johnny Depp… L’acteur et guitariste est très proche de son public. - News

Par Romain Goffinet

C’est un événement que les fans de metal attendent chaque année avec impatience. Le Hellfest, un des plus grands festivals du genre au monde, ouvrira ses portes ce jeudi pour quatre jours à Clisson, petite localité d’ordinaire très paisible située en Loire-Atlantique. Le Hellfest, il faut le voir pour le croire. C’est plus qu’un simple festival : une expérience immersive totale, dont on ressort lessivé et les oreilles qui bourdonnent, mais quelle expérience ! Au total, 180 artistes et groupes se relaient sur six scènes différentes. L’atmosphère est unique. On se croirait dans un parc Disney décoré par Marilyn Manson, dans un débarquement de Vikings assoiffés non pas de sang mais de bière, dans un « Mad Max » où Alice Cooper aurait remplacé Mel Gibson.

Hollywood en force À propos d’Alice Cooper, le chanteur au look de corbeau sera bien présent sur la scène du Hellfest, ce jeudi. Mais pas avec son groupe habituel. À ses côtés, on retrouvera le guitariste d’Aerosmith mais également un certain Johnny Depp, qui manie la guitare plutôt pas mal. Cela s’appelle « Hollywood Vampires ». Le groupe s’est spécialisé dans les reprises de grands classiques du rock (Led Zep, Who, Bowie, etc.). Bon, les fans viendront surtout pour « voir Johnny Depp en vrai », mais l’affaire reste bien sympathique. Pour le reste, l’affiche est tout simplement incroyable. Parmi les vieux de la vieille, on retrouvera Kiss, Def Lepard, Mötley Crüe, Iron Maiden, et d’autres.

D’autres groupes mythiques complètent l’affiche : Slipknot, Pantera, Rancid, Black Flag, Melvins (qui était le groupe préféré de Kurt Cobain), Paradise Lost, etc.