Elle Fanning a perdu des rôles au cinéma parce qu’elle «n’était pas baisable»

Actrice depuis son plus jeune âge, l’Américaine est revenue sur ses débuts à Hollywood et la sexualisation dont elle a été victime.

Présente lors d’une table ronde organisée par le Hollywood Reporter, Elle Fanning a fait plusieurs révélations sur ses débuts difficiles dans le cinéma. L’actrice a notamment expliqué avoir perdu plusieurs rôles à cause de son physique.

« Je n’ai jamais raconté cette histoire », déclare-t-elle. « Mais j’étais en train de faire un essai pour un film. Je ne l’ai pas eu. Je ne pense même pas qu’il ait été réalisé. Mais il s’agissait d’une comédie sur un road trip entre un père et sa fille. Je n’ai pas eu de nouvelles de mes agents parce qu’ils ne voulaient pas me dire des choses comme ça – ce système de filtration est vraiment important, car il y a probablement beaucoup plus de commentaires préjudiciables qu’ils ont filtré – mais celui-ci m’a touché. J’avais 16 ans et une personne a dit : “Oh, elle n’a pas eu le rôle parce qu’elle n’est pas baisable” »