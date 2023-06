Viviane Chabotier est décédée dans un accident à Modave: l’absence de ceinture de sécurité mise en cause

Le 5 mai 2016, Viviane Chabothier, 52 ans, de Clavier, perdait la vie dans un tragique accident de voiture à Modave. Son compagnon, Dany B., un Claviérois de 59 ans, qui conduisait avec un taux d’alcool impressionnant de 2,95 gr.,

En 2019, il a été condamné par le tribunal de police de Huy à une peine sévère pour l’ensemble des préventions (homicide involontaire, ivresse, alcoolémie, et des préventions liées à la conduite) il a écopé d’un an de prison avec sursis total, d’une amende de 1.200 euros avec sursis pour la moitié, de 3 ans de déchéance du permis de conduire avec sursis pour un an et enfin l’obligation de repasser les 4 examens (théorique, pratique, médical et psychologique) avant de pouvoir reprendre le volant. En appel, sa peine avait été réduite à six mois.