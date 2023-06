Le périple de 10 mois des Poipoines, la famille nomade de Quevaucamps, sera à découvrir sur M6 dans l’émission «Nos vacances en camping-car»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En plein confinement, cette famille de Quevaucamps (Belœil) s’était découvert des envies de grands espaces et de découvertes. Depuis, elle ne vit plus que pour le voyage : après un périple de dix mois à travers toute l’Europe, à bord de « Benjam » leur camping-car, les Poipoines (c’est leur nom sur Instagram et Youtube et aussi celui des habitants de Quevaucamps) poursuivent leurs aventures chaque week-end ou presque et rêvent de nouvelles contrées.