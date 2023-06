Le syndicat SNPS réclame une sanction après l’agression d’un policier à Saint-Georges: «Une peine de prison ferme»

L’incident de ce week-end au club-house « The Hunter » ne risque pas d’en rester là. Désormais, c’est au tour du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) de monter au créneau. Il réclame une juste réponse judiciaire après l’agression d’un policier mosan perpétrée dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Georges-sur-Meuse, a indiqué dimanche un permanent du syndicat.

Pour rappel, lors de l’intervention des services de police, le gérant s’est jeté sur un inspecteur en le frappant à plusieurs reprises. Ce dernier a dû utiliser un spray lacrymogène et sa matraque télescopique pour s’en défaire. « Il s’agit de violences gratuites à l’égard d’un policier qui effectue son travail, c’est totalement inadmissible. La première réponse judiciaire doit être une mise à l’instruction du dossier et la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de l’agresseur. Dans un second temps, une condamnation exemplaire à une peine de prison ferme doit intervenir. Il est temps que l’on applique la tolérance zéro dont parlent depuis des années les procureurs généraux et les procureurs du roi », a commenté à Belga le permanent syndical Fabrice Discry.