Cathy Immelen prêtera sa voix à un personnage de «Barbie»

C’est à Cannes, le mois dernier que Cathy Immelen trouve cette opportunité. Toujours à la Dernière Heure, elle déclare : « Lors d’une discussion avec l’attachée de presse de Sony au Festival de Cannes, on a échangé sur nos vies et nos envies. Je lui ai dit que j’adorais le travail de la voix et que je rêvais de la mettre sur un docu ou faire du doublage. Peu de temps après, elle m’a dit qu’un casting venait d’ouvrir pour le doublage du film « Barbie » qu’elle avait parlé de mon souhait avec les responsables et qu’ils adoraient ma voix, ma personnalité et ce que je dégageais. »