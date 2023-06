La triple offensive du PS pour améliorer les taux d’intérêt des banques sur l’épargne: le député Hugues Bayet présente le compte d’épargne populaire

Le monde politique a donné de la voix ces derniers jours. « Notre vice-Premier PS, par ailleurs ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, a demandé à l’Autorité belge de la Concurrence de procéder à un examen approfondi des services proposés par le secteur bancaire en vue d’en proposer de meilleurs à des prix compétitifs, notamment au sujet des taux d’intérêt des comptes d’épargne », rappelle Hugues Bayet qui ne reste pas inactif, lui non plus, sortant de sa besace de député fédéral socialiste, 3 propositions de loi.

Compte populaire

L’une d’elles concerne un compte d’épargne populaire. « Les banques ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux avec à la fois des taux hypothécaires punitifs et des taux d’intérêt ridicules sur l’épargne », dit-il. « Notre priorité : encourager une épargne populaire. Des mesures qui bénéficient d’abord aux « petits épargnants » et non à ceux qui ont des centaines de milliers d’euros sur le compte d’épargne. »