Élections 2024 dans les communes du Centre: assistera-t-on à des combats de chefs, comme notamment à Ecaussinnes?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ainsi, à Ecaussinnes, on peut s’attendre à assister à une sorte de combat de chefs dans la lutte pour le mayorat. D’un côté le bourgmestre Xavier Dupont (VÉ-PS, 5 sièges) et son premier échevin, Arnaud Guérard (Ecolo, 4 sièges). Ils sont en coalition avec le MR-CHE (2 sièges).

En face, on trouve Ensemble (apparenté CDH), grand vainqueur en 2018 avec 38,92 % des voix (+8,95 %) et 10 des 21 sièges tandis que son chef de file, Sébastien Deschamps, était champion des voix de préférence (1.852), très loin devant Xavier Dupont (862). Pourtant, Ensemble s’est retrouvé dans l’opposition, après avoir négocié avec Ecolo, qui s’est coalisé avec les socialistes et les libéraux (11 sièges au total). Un épisode qui a laissé des traces.