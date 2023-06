Sentiment d’insécurité dans le quartier Saint-Julien à Auderghem: «La zone de police installera des caméras fixes temporaires»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Auderghem est plutôt connue comme une commune où il fait bon vivre, où les agressions et les vols sont assez rares. Mais cela ne signifie pas qu’il ne s’y passe rien. « Il ressort de nos discussions avec plusieurs habitants et commerçants du quartier Saint-Julien qu’une détérioration de la situation y est constatée depuis plusieurs mois. On nous fait part de vols, tentatives de vol ou détériorations chez certains commerçants, de dépôts d’immondices, mais également d’agressions verbales et d’un sentiment d’insécurité grandissant en raison de la présence régulière de personnes alcoolisées sur les différents bancs installés dans cette zone », déclare la conseillère communale Cécile Henrard (MR) au dernier conseil communal.