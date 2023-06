Ligue des champions: Kevin De Bruyne et ses coéquipiers fêteront leur triplé historique ce lundi dans les rues de Manchester

La victoire 1-0 contre l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions à Istanbul a permis aux Cityzens d’empocher la première coupe aux grandes oreilles de leur histoire et d’être la deuxième équipe d’Angleterre – la 8e en Europe – à remporter les trois compétitions majeures sur une même saison, après le Manchester United de Ferguson en 1999.

Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions samedi, va fêter son triplé historique (Ligue des Champions, Coupe d’Angleterre, Championnat) lundi dans les rues de Manchester. Pep Guardiola et ses joueurs salueront les supporters depuis un bus à impériale.

Kevin De Bruyne a été le grand malchanceux de la soirée puisqu’il a dû quitter ses partenaires après une demi-heure de jeu, blessé aux ischio-jambiers. Le meneur de City a joué 10 matchs de Ligue des Champions et a inscrit deux buts, dont un capital contre le Real Madrid en demi-finale aller.

Lui et ses coéquipiers fendront la foule en bus dans les rues de Manchester. Un grand spectacle avec des musiciens et DJ est aussi prévu sur Oxford Street, une des artères principales de la ville anglaise. D’anciens joueurs et des « invités spéciaux » devraient aussi saluer l’exploit réalisé cette saison.