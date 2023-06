L es écoles de la région de Verviers traquent les élèves recourant à l’intelligence artificielle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’intelligence artificielle, souvent associée à l’image et aux capacités du générateur de textes ChatGPT, promet d’être un sacré défi pour le corps enseignant, dans le secondaire, mais aussi aux niveaux supérieurs. Car le recours à cet outil risque de peser sur les facultés de réflexion et, partant, la créativité des jeunes que l’on forme.

Du coup, les écoles s’arment d’une batterie de moyens pour repérer les élèves qui auraient recours à de tels « chatbots » sans le signaler dans leurs travaux. En première ligne, à ce niveau : les travaux de fin d’étude, soit les TFE, pour le secondaire, mais aussi les mémoires et les thèses dans le supérieur. Des craintes justifiées car de premiers constats de recours supposés ou avérés à ChatGPT ou autres chatbots ont été posés dans certains établissements. Et dans bien d’autres écoles, on ne se leurre pas : les premiers cas devraient bientôt apparaître.

On a fait un petit tour des directions pour prendre la température à ce niveau. Et force est de constater qu’on y ouvre l’œil, et le bon.