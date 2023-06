Une personne transportée à l’hôpital à la suite d’un incendie à Saint-Josse (photos)

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche vers 03h30, pour un feu de cave dans une habitation rue du Moulin à Saint-Josse. L’incendie a été rapidement maîtrisé, mais une personne a été intoxiquée par la fumée et transportée à l’hôpital.

Siamu «C’est un voisin qui a remarqué l’incendie», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. «La zone de police Bruxelles-Nord s’est rendue sur place et a procédé à l’évacuation des habitants. Les pompiers sont arrivés ensuite et ont dû tout d’abord couper l’arrivée d’eau, car il y avait une fuite d’eau dans la cave, ce qui a provoqué de la vapeur et ceux-ci n’y voyaient rien», a-t-il relaté.