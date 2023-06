«Fritland» de retour au Théâtre de Poche: témoignage de Zenel Lacci, enfant de la frite

La friterie voit le jour dans les années 70 quand une famille d’immigrés albanais nourrie au rêve américain atterrit… en Belgique en attendant mieux. Les Laci achètent un local derrière la Bourse et y ouvrent leur commerce illico, et 24h/24. Chacun des six enfants est mis au travail. Sous la férule d’un père autoritaire, Zenel Laci va bosser 14 heures par jour: frites, cornets, fricandelles, sauce andalouse…

Le succès est au rendez-vous mais Zenel Laci rêve de littérature, d’art et d’histoires au millieu du monde de la frite. Alors à 30 ans, il prend son envol et il a réussi. Zenel Laci est écrivain et metteur en scène, et son récit est aussi un beau témoignage de résilience et de renaissance par le théâtre.