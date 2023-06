Référendum dans les Hauts-Pays: près de 90% des Honnellois contre les éoliennes!

Comme un jour d’élection, les Honnellois et Honnelloises étaient invités à se rendre dans un bureau de vote. Ils devaient répondre à trois questions : premièrement pour ou contre le projet de 11 éoliennes entre Marchipont et Roisin (dossier New Wind), deuxièmement pour ou contre les 5 éoliennes entre Montignies-sur-Roc et Athis (dossier Luminus). Enfin, êtes-vous favorable à l’installation de parcs éoliens sur l’entité de Honnelles jusqu’à la fin de la mandature (fin 2024) ?

Les Honnellois ne veulent pas d’éoliennes chez eux. - Illustration / VDN

Lire aussi Les Honnellois appelés aux urnes ce dimanche pour le référendum éolien: «J’espère que notre vote aura du poids»

Et le résultat est sans appel. A la question 1 : 140 oui et 1.244 non, à la question 2 : 170 oui et 1.243 non et à la question 3 : 138 oui et 1.247 non. Ce n’est pas du tout une surprise. En 2013, une consultation populaire avait déjà été organisée sur le même sujet et 73 % des votants s’étaient positionnés contre l’implantation d’éoliennes chez eux. Mais ici, le résultat est encore plus clair. Près de 90 % des Honnellois se disent contre les éoliennes dans leur commune.

« C’est énorme », poursuit le bourgmestre. « On veut implanter des éoliennes dans nos campagnes mais les habitants de la région n’en tirent aucun bénéfice. Je crois que c’est pour cette raison qu’il y a eu autant de non. »

« Très clair »

« Le résultat est très clair et nous le respecterons comme nous nous y sommes engagés », explique la majorité. Concrètement, la commune s’engage à remettre un avis défavorable pour chaque projet éolien jusqu’à la fin de la mandature. Mais ce n’est pas pour cette raison que ces dossiers seront nécessairement abandonnés car c’est la Région qui octroie ou non les permis.