Rencontre avec «Madame concours», enseignante à Nivelles

La carrière de Vinciane Cluyse a débuté à Bruxelles, où elle a enseigné durant 12 ans. Elle a ensuite rejoint l’équipe pédagogique de l’école de la Maillebotte à Nivelles et aujourd’hui, elle y est titulaire d’une classe de 3e primaire, depuis cinq ans. « Avant ça, je donnais cours en 5e et 6e, mais j’avais besoin de retrouver des vrais enfants, leur insouciance et leur spontanéité », confie la professeur. Et elle s’épanouit pleinement dans sa classe, aux côtés de ses élèves. Motivée et exigeante, cette enseignante est aussi passionnée et toujours prête à offrir des opportunités à ses petites têtes blondes. « Je fais ce métier pour eux ».

Cette année, elle a envoyé sa candidature pour trois projets et a été retenue… pour les trois ! « J’ai rempli des formulaires en ligne, ça ne me coûte rien et ça me permet de partager des expériences avec mes élèves », ajoute Vinciane. Ses petits protégés ont ainsi pu s’investir dans trois projets très différents mais chacun très enrichissant.

Que ce soit pour le projet Ekla, La Bataille des livres ou l’émission de radio sur Radio Contact, les élèves ont adoré partager ces expériences avec leur enseignante. « Ça a vraiment créé une cohésion entre eux et tissé un lien de confiance avec moi », confie Madame Concours. Le projet Ekla les a sortis de leur zone de confort. Durant cinq journées, les élèves ont laissé tomber les cours de math et de grammaire pour s’évader à travers des ateliers artistiques, au Waux-Hall de Nivelles. Grâce à l’artiste partenaire du projet, Alice Hubball, Vinciane a offert des moments d’évasion aux élèves, qui se sont prêtés au jeu de l’improvisation, qui ont créé des histoires, joué avec leurs émotions et aussi brûlé les planches de la scène du centre culturel de Nivelles.

« On quittait l’école le temps d’une journée, on était dans notre petite bulle à nous », ajoute Vinciane, « Les enfants étaient toujours motivés, c’était une liberté pour eux aussi ». Le projet s’est clôturé le 22 mai dernier par une excursion en train à Charleroi, pour partager cette expérience avec d’autres classes participantes. « Ils ont vécu autre chose, et ils ont adoré », se réjouit leur enseignante.

Livres et Radio

L’année s’est poursuivie avec de la lecture et le projet Bataille des livres, mené par la fédération Wallonie-Bruxelles. Les élèves étaient invités à découvrir différents bouquins offerts à la classe, et à leur laisser une appréciation, pour à la fin de l’année établir le tiercé gagnant de ceux qui auront les plus convaincu. « Ce projet vise à donner envie aux enfants de lire, car les bibliothèques à la maison ne sont pas toujours très riches », explique Vinciane, « Ça leur a aussi permis d’apprendre les bases du vocabulaire littéraire. Il y a une réelle vocation éducative, tout en leur permettant de découvrir les choses autrement ».

Donner aux élèves le goût de lire. - C.L.

Et en avril dernier, la classe a été sélectionnée pour enregistrer une émission radio qui a été diffusée sur les ondes de Radio Contact Kids. Cette expérience a demandé beaucoup de préparation et d’investissement, mais les élèves étaient plus qu’enchantés. « On a fait un travail d’écriture, pour rédiger des phrases courtes et compréhensibles, mais aussi de lecture pour que ce soit fluide au moment de l’enregistrement. On a répété cette émission durant des semaines », avoue Madame Concours. « Mais ce projet a boosté leur confiance en eux. »

Radio Contact a laissé une trace de son passage dans la classe. - C.L.

« Autre chose »

Avec tous ces projets, Vinciane souhaite sortir du cadre purement scolaire. « J’ai envie de leur offrir quelque chose qu’ils ne font pas avec leurs parents », confie-t-elle. Grâce à leur professeur et à son investissement, les élèves sont sortis des quatre murs de leurs classes, ils ont repoussé leurs limites, découvert d’autres choses, pris confiance en eux et tissé des liens particuliers, entre eux mais aussi avec celle qu’ils appellent Madame Concours.

« Et c’est ça qui m’anime, c’est pour ça que j’aime mon métier. Le retour est positif pour tout le monde, les enfants sont enthousiastes et ça donne envie de continuer », exprime l’enseignante, qui compte poursuivre ces projets l’an prochain et tous ceux qui suivront, avec toujours de nouvelles ambitions.