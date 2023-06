Roland-Garros: Iga Swiatek lance sa propre histoire, à 22 ans

Le tennis féminin moins populaire ces dernières et souvent critiqué pour son manque de constance, s’est découvert une patronne avec la prestance de Iga Swiatek. Alors oui, on a déjà l’impression d’avoir eu cette réflexion sous la trop courte ère Ash Barty, partie à la retraite à 25 ans, ou lors de la belle période de Naomi Osaka, désormais sur le point de devenir maman. Mais depuis sa première victoire-révélation à Roland-Garros en 2020, la jeune Polonaise de 22 ans, seulement, s’est installée sur le toit du circuit et compte, depuis ce samedi, déjà quatre titres en Grand Chelem dont trois à Roland-Garros (2020, 2022, 2023). Elle lance ainsi sa propre histoire et rejoint déjà de grands comme Serena Williams (dernière joueuse à avoir compté quatre titres en Grand Chelem à 22 ans), Monica Seles (dernière joueuse à avoir remporté trois Roland-Garros avant 23 ans) ou Justine Henin (dernière joueuse à avoir confirmé son titre à Auteuil en 2007).

Une vraie rivalité avec Sabalenka, Rybakina ou… Muchova

Mais une championne ne pourrait écrire sa belle histoire, sans une vraie rivalité. Depuis ce début de saison, Iga Swiatek sait qu’elle ne peut pas dormir sur les lauriers d’une saison 2022 un peu trop facile (8 sacres) pour grandir encore. Elle a été bousculée par une vraie concurrence menée par Aryna Sabalenka (lauréate de l’Open d’Australie) et Elena Rybakina qui a battu, cette année, Iga Swiatek à Melbourne, à Indian Wells et à Rome ! Et à Auteuil, aussi, la joueuse de Varsovie a été secouée par la talentueuse Karolina Muchova, alors qu’elle menait pourtant 6-2, 3-0 lors de cette finale. La Tchèque est parvenue à semer le doute dans l’esprit de la nº1 mondiale en remportant 9 jeux sur 11 pour faire basculer le score en 6-3, 5-7, 0-2 ! Mais c’est justement l’apanage des grandes championnes de parvenir à éteindre le feu quand l’incendie couve. Swiatek remportait ainsi une finale dames, haletante, après 2h49 sur le score de 6-2, 5-7, 6-4. Preuve symbolique que rien n’est jamais écrit à l’avance, même quand on multiplie les titres, et qu’on ne s’habitue jamais au succès, la Polonaise faisait tomber, comme une débutante maladroite, le couvercle de la Coupe Suzanne Lenglen, remise par Chris Evert, au moment de la brandir, visiblement soulagée après une énorme tension.