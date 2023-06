Elections 2024: pour le Vlaams Belang, l’élan pour l’indépendance de la Flandre sera lancé en 2024

Le Vlaams Belang s’est déclaré dimanche convaincu, lors d’un congrès tenu à Lierre (province d’Anvers), que l’élan en vue d’une indépendance de la Flandre sera donné en 2024, après les élections législatives et régionales prévues le 9 juin de l’année prochaine.

Pour le Vlaams Belang, il est crucial que le parti puisse former une majorité flamande avec la N-VA, ont indiqué certains participants au congrès, qualifié de «communautaire». Faute de quoi, le plan pour l’indépendance de la Flandre tombera à l’eau.

L’élan pour l’indépendance sera donné l’année prochaine, prédit le parti, qui se voir émerger comme le plus important à l’issue des scrutins de juin prochain, ce qui lui donnera l’initiative pour former le futur gouvernement flamand. «De plus, il y a la possibilité que la formation d’un gouvernement fédéral devienne impossible», a déclaré dimanche l’eurodéputé Gerolf Annemans.