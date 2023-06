Davantage de litiges à propos des assurances et des inondations en 2022 qu’en 2021

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’une des phrases les plus tragiques que nous avons pu entendre dans le cadre des inondations est le témoignage de ce sinistré qui disait qu’il aurait préféré sombrer dans les flots. Face à la lourdeur administrative, cette victime n’avait plus le courage de se battre. Face à des sociétés d’assurances qui brassent des millions, les citoyens se sont sentis parfois bien démunis. En cas de litige, il était toujours possible de faire appel à l’Ombudsman des assurances.