Comment le rachat manqué de WIN par Alain Mathot a déclenché la fureur du PS envers Nethys et Stéphane Moreau

On y retrouve des dates, des noms, des lieux, des comptes rendus détaillés lâchés par des protagonistes de premier plan impliqués judiciairement. De quoi livrer de nombreux éclairages en plusieurs épisodes sur ce dossier. Le premier étant le rachat manqué de WIN, filiale informatique de Nethys, par un certain… Alain Mathot, qui allait en réalité déclencher un séisme au sein du PS. Et signer la destruction du groupe liégeois et de Stéphane Moreau.