Le papa de Kevin De Bruyne fier de son fils après la victoire en finale de Ligue des champions: «Il mériterait vraiment de remporter le Ballon d’or»

Herwig De Bruyne a connu un week-end plutôt chargé. Samedi, il a assisté, à Istanbul, au sacre de son fils en Ligue des champions. Et dimanche, il était du côté de Tronchiennes pour la « KDB Cup ». « J’ai vu Kevin brièvement durant la nuit », confiait-il au « Laatste Nieuws ». Comme tous les supporters de Manchester City et les proches du capitaine des Diables rouges, Herwig De Bruyne a tremblé à la demi-heure, lorsque son fils a dû quitter la pelouse sur blessure. «S’il avait encore perdu cette finale, deux ans plus tard, cela aurait hanté Kevin pendant trois ou quatre semaines. Mais cette fois,, c'est une grande fête. J'ai aussi vu qu'il se sentait encore bien mentalement après avoir quitté le terrain, il se tenait même à côté de Pep Guardiola pour lui donner des conseils (rires). Ce trophée de la Ligue des champions est à peu près le seul trophée qui ne figurait pas encore à son palmarès. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de sa carrière. »

Un nouveau titre collectif, le... vingtième depuis le début de sa carrière (dont quinze sous les couleurs de Manchester City), qui pourrait lui ouvrir les portes d’un autre trophée, individuel et tout aussi prestigieux : le Ballon d’Or, qui sera remis le 30 octobre. Son père, en tout cas, croit en ses chances face à Haaland ou Messi... « Cela dépend de beaucoup de facteurs, il y a plusieurs joueurs qui peuvent le gagner. Kevin en a déjà été proche et j'espère qu'il en sera de même aujourd'hui. Il mériterait vraiment de remporter le Ballon d'Or. »