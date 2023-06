Le tiktokeur liégeois «Ragnar le fou» simule sa propre mort et crée le buzz sur les réseaux sociaux: «Je voulais donner une leçon à ma famille» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelques jours, les messages d’hommage au tiktokeur liégeois David Baerten, surnommé « Ragnar le Fou », affluaient sur les réseaux sociaux. Sa famille, visiblement sous le choc, s’est exprimée : « Repose en paix papa. Je n’arrive pas à y croire. Pourquoi la vie est si injuste ! Pourquoi toi ! Tu viens encore de devenir papou et papa, tu avais encore toute la vie devant toi, je t’aime ! On t’aime ! On ne t’oubliera jamais, repose en paix papa d’amour ! », pouvait-on lire sur la page Facebook de sa fille.