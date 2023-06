Handibasket – Triplé historique pour deux Bruxellois en basket-fauteuil!

Binh : « Avant tout, on est une bande de copains, d’amis. On a connu ensemble tellement de joies, de fiertés et on a partagé des moments fantastiques ensemble. Et le plaisir des victoires ! La défaite nous rend plus fort. »

Terence : « La défense, ainsi que l’intensité dans les duels et notre collectif. Dans notre équipe, tout le monde touche la balle, il y a une très bonne répartition au niveau du scoring. Et nous avons une très bonne entente en dehors du terrain. »

Binh : « Oui la meilleure des satisfactions avec ce succès sur leur propre terrain et devant leur propre public. Une vraie joie pour tous. Cette finale n’a pas eu lieu sur un terrain neutre mais ça, il paraît que c’est un autre débat… » Terence : « Ce qui était dur, c’était d’appréhender ce terrain, car il faut savoir qu’il est difficile de jouer là-dessus étant donné que le terrain est un peu escamoté et très dur. Quand on roule dessus, on se sent comme freiné. Plusieurs de nos joueurs ont eu des blessures ou des problèmes à l’épaule sur le terrain de Zedelgem. En outre, tout comme l’année passée, Zedelgem a encore organisé la Coupe, ce qui fait que nous devions jouer plus d’une fois sur ce terrain donc c’était d’autant plus pénible, mais on a serré les dents et les coudes. Nous tenions à réaliser un coup d’éclat sur leur terrain, dans le cadre de ce gros événement qu’est la Coupe de Belgique. Ce qui a aidé en plus psychologiquement, c’est que nous avions gagné un match de playoffs très important contre eux l’année passée. »

Binh : « À la fin de la prolongation, la pression est directement tombée. On a fini le travail. Et mon premier sentiment était celui d’avoir accompli ma mission pour cette fin de saison avec mon équipe de cœur, les Roller Bulls. J’étais tellement heureux d’avoir pu participer avec mon équipe à ce triplé historique. Sans oublier notre formidable 2e place en Euroleague 3 à Chalon-sur-Saône. »

Terence : « Oui, c’est la première fois que je suis triple champion. Déjà être champion tout court, c’est dur, mais être triple champion c’est phénoménal, un exploit sportif. C’est la première fois que les Roller Bulls font un triplé. Et c’est la même chose pour moi : je n’ai jamais remporté autant de titres en une saison. J’avais déjà remporté la Coupe de Belgique avec Louvain. Le championnat de Belgique, c’est vraiment un titre que je recherchais ardemment pour compléter mon palmarès au niveau national. Et vraiment c’est une grande joie, en tant que croyant, je peux dire que c’est une grâce venue de Jésus pour moi et toute l’équipe. »

Terence : « Oui, c’est la première fois que je suis triple champion. Déjà être champion tout court, c’est dur, mais être triple champion c’est phénoménal, un exploit sportif. C’est la première fois que les Roller Bulls font un triplé. Et c’est la même chose pour moi : je n’ai jamais remporté autant de titres en une saison. J’avais déjà remporté la Coupe de Belgique avec Louvain. Le championnat de Belgique, c’est vraiment un titre que je recherchais ardemment pour compléter mon palmarès au niveau national. Et vraiment c’est une grande joie, en tant que croyant, je peux dire que c’est une grâce venue de Jésus pour moi et toute l’équipe. »

Handibasket - Les prochaines échéances approchent à grand pas… « Avec les RollerBulls de Ninane, on va essayer de se maintenir au top niveau la saison prochaine », déclare Binh. La joie après le titre en Coupe de Belgique. - DR. Par Ch.K. « On y croit à 200 % car on peut compter sur le travail extraordinaire de notre coach expérimenté Marc Jonniaux. La tâche s’annonce compliquée avec le départ de notre ami et coéquipier Davy Bukkers. » Binh a aussi un championnat d’Europe à préparer en tant que team manager. « Il y aura la coupe d’Europe division B en 2024. Avec l’AWBB, son président Jean-Pierre Delchef, son responsable handibasket Bernard Scherpereel et le staff exceptionnel dont William Guenfissi, Juan Bernal, Jacques Wilmus et moi, on y travaille avec fierté et honneur pour continuer à promouvoir le handibasket. On œuvre pour l’avenir de l’équipe nationale. Il est important que les jeunes « pousses » sachent qu’il y a une équipe nationale qui les attend au bout de leur progression. » Terence Edja Wato n’a pas encore défini ce que sera son futur sportif : « Certaines équipes en France (Cambrai et Lille) m’ont contacté pour jouer avec elles. Je dois aussi voir comment je peux prolonger à Ninane ou voir ailleurs en Belgique pour la proximité. Pour ce genre de décision, il faut prendre le temps de la réflexion et le temps tout court sachant que j’ai mes études à finir. Sinon, je compte me préparer physiquement pendant l’été afin de faire une bonne saison, car l’année prochaine avec l’équipe nationale nous comptons disputer les championnats d’Europe en catégorie B et je désire vraiment être en forme et performant. »

Handibasket - Solidarité, matériel et kilomètres Les RollerBulls de Ninane. - DR. Par Ch. K. L’équipe évoluait dans le championnat allemand. Elle sera accueillie à bras ouverts au BC Ninane. « Grâce aux contacts de certains joueurs de la région, le passage a pu se faire. Cela n’a pas été simple sachant que nous avions perdu de nombreux sponsors aussi. Maintenant on peut dire que Saint-Vith est dans le rétroviseur et que le club peut envisager une reconstruction et se fixer de nouveaux objectifs », résume Terrence. « Le BC Ninane a tout fait pour nous accueillir. Nous sommes tellement heureux et fiers d’apporter ce premier triplé dans l’histoire du club », expose Binh. « De l’aménagement des vestiaires aux toilettes accessibles en passant par l’accès à la cafétéria, tout le monde s’est mobilisé. Un formidable élan de solidarité en tout cas. Les fonds récoltés via notre action parrainée par CAP48 ont permis l’achat de chaises compétitives qui ne coûtent pas moins de 8.000€ pièce, on a pu réparer et entretenir le matériel. » « Le tour du monde » Outre ces soucis matériels, les deux Bruxellois ne comptent pas leurs kilomètres. « Ce n’est pas évident », opine Terrence. « Il y a deux entraînements par semaine qui débordent sur 23h00. C’est beaucoup de sacrifices sachant que ce n’est pas la porte à côté. J’ai pu m’accorder avec le comité pour faire un entraînement par semaine. Et même si à certains moments ce n’était pas facile, le fait que l’on soit récompensé par ce nombre incroyable de titres ça fait un grand plaisir. » « Les déplacements sont parfois contraignants », confirme Binh. « On a l’impression de faire le tour du monde en une saison. Mais quand on aime un sport qui est en plus notre passion, les kilomètres on n’y pense plus une fois sur le terrain et en dehors. Le plaisir d’être ensemble reprend le dessus. »

Handibasket - Binh est présent sur tous les terrains Champion d’Europe (Division C) en 2017 en tant que joueur, Binh Pho Quoc n’avait pu participer un an plus tard au CE Division B qui se déroulait à Charleroi par manque de disponibilité. Binh Pho Quoc. - DR. Par Ch. K. Et puis, comme il le dit lui-même : « De l’eau a coulé sous les ponts. Avec la COVID, de vieilles blessures reviennent et donc j’ai dû prendre ma retraite internationale. » L’année passée, un nouveau rôle s’offrait à lui : « A la demande de Jacques Wilmus, j’ai accepté de le remplacer en tant que team manager de l’équipe nationale à Sarajevo pour l’ECMBC. Jacques ne pouvait pas venir pour des raisons familiales. J’étais ravi de ce nouveau rôle car je vais pouvoir rendre à mon sport tout ce qu’il m’a donné. Jacques et moi, nous sommes complémentaires. Jacques vient du monde des personnes valides et moi du monde des personnes handicapées. Nous avons le même point commun qui est notre passion pour le basket, qu’il soit joué par les valides ou par les personnes handicapées, ça reste du basket avant tout. Un sport d’équipe. Un sport technique et un sport physique. » « Se débrouiller avec ce que l’on a » À Sarajevo, l’équipe belge a terminé à la 6è place sur 14 pays participants. « On aurait pu faire mieux avec sans doute une meilleure préparation et plus de moyens financiers. Le problème en Belgique est que notre équipe nationale n’a pas le soutien de nos leagues « handisport » qui sont la LHF, G Sport et de Basket Vlaanderen. On a que le soutien de l’AWBB, heureusement. On doit toujours se débrouiller avec ce qu’on a pour faire toujours mieux. À titre personnel, je suis assez satisfait des expériences. J’ai vécu deux expériences différentes, une en tant que joueur et l’autre en tant que manager. Il n’y a pas une expérience qui est mieux que l’autre. Toutes deux sont formidables et exceptionnelles par leur exigence. »