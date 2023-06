Vague de chaleur: un nouveau record de température enregistré en Belgique avec 31,2ºC

Ce soir

Ce soir et durant la nuit, le risque d’orage sur l’ouest et le sud-ouest disparaîtra rapidement et les nuages se dissiperont au profit d’un ciel étoilé. Quelques nuages bas pourraient déborder sur le Westhoek. Les minima varieront entre 14 et 20 degrés avec un vent faible à modéré d’est à sud-est.