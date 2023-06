Une octogénaire s’encastre dans un muret à Bas-Oha

Ce dimanche après-midi, vers 16h32, un accident s’est produit à Bas-Oha (Wanze). Dans des circonstances encore inconnues, une octogénaire a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un muret situé devant une habitation, au carrefour entre la rue Adrien David et la rue de Bas-Oha.

La dame était coincée au niveau des jambes et une désincarcération a dû être nécessaire pour la sortir de sa Nissan Micran. Blessée aux membres inférieurs, elle a été transportée à l’hôpital de Huy par le SMUR.