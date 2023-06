Rire rimera avec réfléchir lors de la saison du Centre culturel de Welkenraedt

La saison 2023-2024 sollicitera fortement nos méninges, et notre réflexion, mais aussi nos zygomatiques, au Centre culturel de Welkenraedt. Patrick Alen, le directeur présente en effet un programme mêlant sérieux, et même parfois de la gravité, et bonne humeur.

« L’humour fait partie de notre ADN », souligne-t-il. Au même titre que les rencontres d’éducation permanente et les spectacles jeune public, car Welkenraedt, c’est aussi deux écoles secondaires et trois fondamentales, mais aussi une aura culturelle débordant largement l’entité. Au programme, cela nous promet quelques pépites. Cela débutera le 8 septembre et se clôturera en juin 2024. Avec entre-temps, un sondage lancé sur le site ccwelkenraedt.be pour définir les envies du public.