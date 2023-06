Des Seneffois mobilisés contre un projet urbanistique: «On risque des conséquences néfastes à plusieurs niveaux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Ensemble, on est plus fort », c’est la devise que des Seneffois veulent appliquer pour faire entendre leurs arguments auprès des autorités afin que celles-ci prennent la décision qu’ils estiment la meilleure, en l’occurrence le refus d’obtention du permis d’urbanisation pour la construction de six lots sur une prairie d’environ 70 ares. Chaussée de Familleureux à Feluy. Une diminution de la charge urbanistique leur semble un minimum… Ces habitants veulent faire valoir leurs arguments, non pas au travers d’une pétition, mais de remarques qu’ils estiment pertinentes transmises à l’urbanisme. Ils se disent, en outre, prêts à remuer ciel et terre pour se faire entendre car pour eux, ce projet pourrait être à l’origine de conséquences néfastes à plusieurs niveaux…