50 ans que les fermiers peuvent être remplacés dans le pays de Herve: «Je pensais rester 2 ans, j’en suis à 36…»

Le 11 mai 1973, les agriculteurs du Pays de Herve ont enfin pu souffler un brin. Désormais, il leur était possible de prendre des vacances, de tomber malade sans guère de souci et de se faire aider. Le Service de Remplacement Agricole de la Région Herbagère venait d’être créé. Cinquante ans plus tard, le succès ne se dément pas. Une dizaine d’employés remplacent les agriculteurs quand ils en ont besoin. Ce dimanche, on fêtait le cinquantième anniversaire de l’institution à Hombourg.